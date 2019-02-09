كوردستان تحدد ايام العطلة الربيعية للعام الدراسي 2018 - 2019

2019/02/09 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن موعد بدء الامتحانات الاولية، موضحة ان العطلة الربيعية للطلبة والاساتذة ستستغرق 13 يوما.

ووفقا لجدول العطل الرسمية السنوية للعام الدراسي 2018-2019 التي نشرتها وزارة التربية لحكومة الاقليم، فان الامتحانات الاولية ستبدأ اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل 20 شباط الجاري، مشيرا الى انه سيتم وضع جدول خاص لها.

ووفق الجدول نفسه فان العطلة الربيعية للطلبة والاساتذة تبدأ من 11 اذار المقبل لغاية 23 من الشهر نفسه، وسيستأنف الدوام يوم 24 من اذار.

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