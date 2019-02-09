العامري متوعداً الأميركان: لن نسمح بتدنيس السيادة الوطنية من قبل أي محتل

2019/02/09 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أن العراقيين سيحافظون على السيادة الوطنية ولن يسمحوا بتدنيسها من قبل أي محتل، مشددا على رفض أية محاولات لبناء قواعد أميركية في البلاد.

وقال العامري في كلمة ألقاها بمحافظة ديالى "إننا لن نسمح بأي تواجد أمريكي بري او بناء قواعد في العراق"، مبينا أن "مهمتنا داخل البرلمان ستكون التصويت على عدم السماح للقوات الامريكية بالتواجد على ارض العراق".

وأضاف العامري "نفتخر ان نكون مشروع المقاومة وليس مشروعا ينتمي للكيان الصهيوني"، مؤكدا "أننا سنحافظ على السيادة الوطنية ولن نسمح بتدنيسها من قبل اي محتل".

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