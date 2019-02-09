الزمالك يثأر من النجوم و يواصل تصدره للدوري المصري

2019/02/09 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يستعين السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالبدلاء لتعويض غياب لاعبين بارزين عندما يواجه النجوم يوم السبت.

ويرغب الزمالك في التشبث بالصدارة والحفاظ على فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن بيراميدز الثاني.

ويملك الزمالك 45 نقطة من 18 مباراة مقابل 42 لبيراميدز من 21 مباراة بينما يأتي الأهلي حامل اللقب ثالثا برصيد 36 نقطة من 17 مباراة.

ويفتقد الزمالك جهود محمود عبد المنعم (كهربا) وطارق حامد وحازم إمام للايقاف.

وعقد مدرب الزمالك جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بالعودة للانتصارات عقب الخسارة 4-2 أمام مستضيفه جورماهيا الكيني في مستهل مشواره بدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي.

ونقل الزمالك في موقعه على الانترنت عن جروس قوله “مباراة جورماهيا لابد من اغلاق صفحتها.



يتعين على اللاعبين التركيز على المباريات المقبلة بداية من مواجهة النجوم بالدوري الممتاز”.

ومن المنتظر أن يدخل جروس تعديلات جوهرية على التشكيلة حيث يفاضل بين محمد عنتر وحميد أحداد لشغل مركز كهربا كما يحل محمود عبد العزيز بديلا لطارق حامد في وسط الملعب ويعود حمدي النقاز إلى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب إمام.

وسيعود لتشكيلة الزمالك عبد الله جمعة بعد انتهاء إيقافه المحلي.

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