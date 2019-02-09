أب ينتحر بعد “قتل” طفله الرضيع في استراليا

2019/02/09 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عثر على أب ورضيعه ميتين في سيارة مركونة في طريق ناء في غابات “Beerwah” الأسترالية، وترجح الشرطة احتمالية أن يكون الأب قد قتل ابنه ثم انتحر.ولوحظ اختفاء الرضيع ووالده قبل يومين من العثور على جثتيهما، في حين ترجح الشرطة أن والده أقله إلى تلك المنطقة البعيدة وأقدم على قتله، ليباشر بقتل نفسه […]

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