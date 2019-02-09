2019/02/09 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية من التصدي لمحاولة تقدم

فاشلة نفذتها قوى العدوان السعودي على مربع شجع بنجران السعودية،

وكبدوها خسائر بشرية ومادية جسيمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. الجيش واللجان الشعبية اليمني تتصدى لمحاولة تقدم لمرتزقة العدوان على مربع شجع في نجران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. الجيش واللجان الشعبية اليمني تتصدى لمحاولة تقدم لمرتزقة العدوان على مربع شجع في نجران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).