بمناسبة العيد الوطني .. الحلبوسي يبحث مع مسجدي تطوير العلاقات بين العراق وايران

2019/02/09 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،السبت، مع السفير الايراني في بغداد

ايرج مسجدي، سبل تطوير العلاقات العراقية الايرانية والقضايا ذات

الاهتمام المشترك، وذلك بمناسبة العيد الوطني الايراني.وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت آفاق نسخة منه، ان “رئيس

مجلس النواب محمد الحلبوسي، زار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

في بغداد؛ لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى حلول العيد الوطني

الإيراني”.واضاف ان “والتقى سيادته خلال الزيارة بالسفير الإيراني لدى بغداد

السيد ايرج مسجدي، مباركا للجمهورية الإسلامية الإيرانية عيدها

الوطني، متمنيا للشعب الإيراني والحكومة مزيدا من التقدم”.وبين ان “اللقاء تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل

تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، والتأكيد على ضرورة

المساهمة الإيجابية بمختلف الأصعدة بما يحقق الاستقرار للمنطقة”.واكد الحلبوسي خلال اللقاء حرص العراق على الانفتاح مع جواره ودول

الإقليم والعالم، وأن تكون علاقاته وفق مبدأ المصالح المتبادلة.

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