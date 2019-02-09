الحلبوسي.. يهنىء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعيدها الوطني

2019/02/09 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد؛ لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى حلول العيد الوطني الإيراني.وبين بيان صادر من

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