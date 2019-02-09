مجلس الانبار.. تطالب بإعادة إعمار معمل الفوسفات وتكشف عن نسبة الأضرار

2019/02/09 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس محافظة الانبار ، اليوم السبت، الحكومة المركزية بالعمل على إعادة إعمار وتأهيل معمل فوسفات القائم المتوقف منذ عام 2007وحتى الآن، فيما بين ان

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