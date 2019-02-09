عمليات بغداد تبين أسباب رفع وإعادة السيطرات من شوارع العاصمة

2019/02/09 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير إعلام العمليات العميد، إياد الكناني، ان" رفع السيطرات من العاصمة بغداد جاءت بعد انتفاء الحاجة منها ولكون هنالك ما يغني عنها من العناصر الاستخبارية المنتشرة في جميع مناطق بغداد".

وأضاف الكناني، انه" جرى رفع سيطرة من بعض المناطق كسيطرة الراهبات في الكرادة التي اقتضت الحاجة إلى نصبها في مكان ثاني من نفس المنطقة، إضافة إلى سيطرة ملعب الشعب التي تم رفعها وبعد أيام ارتأت قيادة العمليات إعادة نصبها في مكان أخر".

وأوضح، أن" جميع الخطط التي تضعها عمليات بغداد بشأن سيطرات ونقاط التفتيش في العاصمة مدروسة بشكل دقيق وهنالك خطط بشأن إفراغ العاصمة من تلك النقاط عندما تنتفي الحاجة من تواجدها".

ونوه العميد الكناني إلى أن" عدم رفع بعض النقاط العسكرية من العاصمة يأتي بسبب انتشار بعض عناصر الجريمة المنظمة التي تستغل مناطق الضعف في العاصمة وتقوم بجرائم القتل والخطف والسرقة"، مؤكدا، أن" رفع جميع السيطرات بوقت واحد يؤدي إلى حدوث فجوات كونها تعيق تحركات تلك العناصر".

وأشار مدير إعلام عمليات بغداد ، أن" تركيز القيادة على نقاط التفتيش ذات الرمز "أ" والتي تستلم ملف الأمن في مدخل العاصمة الرئيسي"، مبينا، كما انه" سيتم رفع السيطرات "ب" و"ج"، من مداخل العاصمة عند انتفاء الحاجة منها".

انتهى..م.ر

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