الأسواق الشعبية تتنفس بعد رفع الكتل الكونكريتية

2019/02/09 | 21:17

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت امانة بغداد، السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من الاسواق الشعبية في مدينة الشعلة وفتح الط...

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