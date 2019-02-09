رابطة المصارف تنظم ندوة

2019/02/09 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز - بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية اليوم السبت ندوة "إدارة السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من معرض بغداد الدولي للكتاب والمقام تحت شعار "كتاب واحد اكثر من حياة".

وبدأت الندوة بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، وكان يحاورهما الخبير المصرفي سمير النصيري.

ولاقت الندوة حضورا لافتا من عمادة كلية الاعلام وعدد من الأكاديميين من استاذة جامعة بغداد والجامعة المستنصرية وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي وحضور مميز لوسائل الاعلام المحلية والعربية، كما كان لمجلس كلية اقتصاديات الاعمال مشاركة في هذه الندوة العلمية ممثلة بعميدة الكلية وفاء جعفر امين ومعاونيها.



كما قدمت العميدة شكرها وتقديرها للمحافظ على المنحة المالية الممنوحة للكلية لتوسعة القاعات الدراسية ومكتبة الكلية.

وانطلقت الندوة بسؤال محافظ البنك المركزي عن الكيفية التي واجه بها البنك التحديات بعد احداث عام 2014، فبين المحافظ ان الجانب الاقتصادي يتأثر بشكل كبير بالاحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو الاكثر تأثرا من غيره، اذ تعرض العراق لحرب مع "داعش" وتزامن معه الانخفاض واردات تصدير النفط الى 50 او 70 %، وايضا كان هناك تحد اخر بتعرض البنك المركزي والقطاع المصرفي في المحافظات التي دخلها داعش الى فقدان وجودها الكلي بمواردها البشرية والمادية، فعلى سبيل المثال فرع نينوى وفروع المصارف بلغت الخسارة بحدود 2 ترليون دينار.

وبين المحافظ خلال اجابته ان التحدي الاخر هو بما يتعلق في الخشية من وقوع البلد في حالة كساد وحالة عدم استقرار، والتحدي الاخر يتعلق بالجانب الامني من خلال السيطرة على حركة الاموال ومنعها من التفدق الى الجهات الارهابية.



لذا قام البنك المركزي باجراءات لمنع هذا الامر.

وايضا بين المحافظ خلال الندوة ان البنك كان لزاما عليه ان يحافظ على سعر الصرف، لان انخفاظ الدينار مقابل الدولار يعتبر ضربة للمواطنين.



ونجحنا في هذا التحدي وحافظنا على سعر الصرف.

واستدرك المحافظ انه في تلك الظروف الصعبة اطلق البنك مبادرات الاقراض من ضمنها العقاري والاسكان بمبلغ 2 ترليون دينار من اجل تحريك الوضع الاقتصادي في البلد، معتبرا ان هذه السياسات كانت لا تقل عن اهمية عن مواجهات ساحات الحرب.

وبسؤال المحافظ علي العلاق عن الانجازات التي حققها البنك ضمن الاستراجيات لسنوات من 2016 ولغاية 2020، اجاب بأن الستراتيجية التي وضعت هي الاولى التي حظيت بالتوقيت الدقيق وكانت تركز بالانطلاق من واقع الى واقع، وهي نقل البنك المركزي من عهد الى اخر بتطوير افقي وعمودي يتمثل بتوسيع مهام البنك المركزي ، واستحداث وحدات وتشكيلات ضمن هيكله التنظيمي وتدريب العاملين فيه من اجل مواكبة التطور.

وبالحديث عن الانجازات التي حققها البنك ضمن الاستراتيجية بين المحافظ ان البنك انشأ مجلس المدفوعات الوطني، واستحدث اقسام جديدة تواكب التطور والموضوع بالاستراتيجية مثل ادارة الجودة الشاملة وكذلك اقسام اخرى مثل ادارة المخاطر وادارة الامتثال، كما ان الستراتيجية عملت على محاربة الجرائم المالية وتمويل الارهاب وغسل الاموال.

وبعد ذلك انتقل المحاور لرئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل بسؤاله عن الاهداف التي حققتها الرابطة خلال الاعوام الماضية، فاجاب الحنظل من اهداف الرابطة في معرض بغداد الدولي للكتاب هو الترويج لمشروع الشمول المالي الي اطلقه البنك المركزي، كما اننا سنقوم بنشر فكرة الشمول القضائي من اجل نشر المفاهيم القانونية.



وكذلك من ضمن الانجازات التي حققتها الرابطة هي تركيزنا على تدريب وتطوير الموارد البشرية، وهنا لابد ان اعرج ان الخزانة الامريكية قدمت درعا للاول مرة بمجال التدريب لرابطة المصارف الخاصة.

واكمل الحنظل اجابته بالقول ان هناك ثلاثة اشياء نركز عليها في الرابطة هي الموارد البشرية والمخاطر التشغيلية والتدقيق، لان هذه العوامل اذا اجتمعت فان المؤسسات ستأخذ دورها الطبيعي والفعال في كل مفاصل الدولة.



والعامل المهم الذي ساعدنا هو ثقة البنك المركزي بنا.

وبسؤال الحنظل عن كيفية مساهمة الرابطة بمادرات التنمية والمبادرات الاجتماعية، اجاب ان الشركاء الجيدين هم الاساس في تمويل المبادرات المجتمعية، والرابطة عملت على انجاز الكثير من المبادرات المجتمعية مثل تأهيل الجسور ومبادرة الق بغداد وتوفير رحلات دراسية للمدراس ودعم الكثير من المشاريع مثل اكاديمية المحاربين لمرض السرطان في البصرة، وكذلك مشروع المحطة الذي نال استحسان حتى الجهات الدولية.

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