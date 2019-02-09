العبادي يبحث مع الحكيم مستجدات العملية السياسية

2019/02/09 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا

كل من رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، الى

الابتعاد عن “كسر الارادات” والركون للحوار.

وقال

مكتب العبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير “استقبل

اليوم السبت رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات

العملية السياسية ومجمل اوضاع البلد الامنية والاقتصادية وتقويم العمل الحكومي بما

يحقق تطلعات ابناء شعبنا في توفير الخدمات وفرص العمل وتنمية الاقتصاد والحفاظ على

الاستقرار والمنجز الامني واستمرار اعادة النازحين واعمار المدن”.

وتم

التاكيد، بحسب البيان، على ان “مصلحة البلد وابناء شعبنا تتطلب تكامل العمل السياسي

والابتعاد عن الخلافات وكسر الارادات والركون للحوار لحل كافة الاشكالات ومواجهة التحديات

العديدة والحفاظ على المنجز المتحقق، اضافة الى مراقبة العمل الحكومي وتقويمه في جميع

القطاعات”.

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