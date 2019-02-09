2019/02/09 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المنافذ الحدودية، اليوم السبت، اعتقال إيراني حاول تهريب حشيشة الى العراق.

وذكرت المديرية، في بيان، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مفارز شرطة كمرك منفذ الشيب التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت اثناء القيام بواجباتها في صالة الوافدين من القاء القبض على مسافر ايراني الجنسية وبحوزته ماده مخدرة نوع (حشيشة)تزن (5) حبة".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقية أمام انظار قاضي التحقيق".

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، حقيقة انسحاب القوات الاتحادية من داخل قضاء طوزخورماتو، شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية استبدال بالمواقع جرت بين الفوج الثالث من الجيش العراقي تاركاً

بغداد اليوم - بغداد

يتبع..

**********************************

بغداد اليوم - متابعة

أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بان معارك عنيفة تدور بين قوات سوريا الديمقراطية، وعناصر تنظيم داعش شرقي الفرات، على مقربة من الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر، إن "قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتقال إيراني حاول تهريب حشيشة الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتقال إيراني حاول تهريب حشيشة الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).