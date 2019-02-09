ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في اسطنبول إلى 18

2019/02/09 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انهيار مبنى سكني في مدينة اسطنبول إلى 18 قتيلا، حسبما أفادت السلطات التركية، اليوم السبت.وفي مؤتمر صحفي قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو: “إن عدد الضحايا جراء انهيار مبنى سكني في منطقة قارطال باسطنبول بلغ 18”.وفي وقت سابق من السبت، أعلن صويلو ارتفاع ضحايا انهيار المبنى إلى […]

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