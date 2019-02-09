بالأرقام| ليلة تحطيم ملعب أتلتيكو مدريد

2019/02/09 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتغلب ريال مدريد على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

الهدف الأول أتى بتوقيع كاسيميرو في الدقيقة 15:09، وهو أسرع هدف يلقاه أتلتيكو على ملعبه الجديد في الليجا "واندا ميتروبوليتانو".



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15:09 – Casemiro’s goal is the fastest Atletico de Madrid have conceded in LaLiga at Wanda Metropolitano.



Surprise.



pic.twitter.com/cCsfwKBeh0— OptaJose (@OptaJose) ٩ فبراير ٢٠١٩في الوقت ذاته نال أنتوان جريزمان مسجل هدف التعادل للروخيبلانكوس نصيبه من الأرقام الإيجابية، حيث بات مشاركاً بـ120 هدفاً للأتلتي في 166 مباراة، بواقع 90 هدفاً سجلهم و30 قام بصناعتهم.

Antoine Griezmann has now been directly involved in 120 LaLiga goals for Atlético Madrid.🔴 166 games⚪️ 90 goals🔵 30 assistsGracias, VAR.



pic.twitter.com/1ZwwhAmylR— Squawka Football (@Squawka) February 9, 2019ولكن ذلك الأمر توقف بعد هدفي سيرجيو راموس وجاريث بيل، الذان حملا رقماً سلبياً لأصحاب الديار.

Atletico Madrid: Have conceded three goals in a home league game for the first time since November 2016, also against Real MadridFull match statistics -- https://t.co/aP1eOXwEnO pic.twitter.com/ClGD8XiU51— WhoScored.com (@WhoScored) February 9, 2019تلك هي الثلاثية الأولى التي يلقاها الفريق على ملعبه الجديد في الدوري، بل والقديم أيضاً منذ نوفمبر 2016، على يد ريال مدريد أيضاً.





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