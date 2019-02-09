تعادل أربيل وغاز الشمال بدوري كوردستان

2019/02/09 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعادل فريقا اربيل وغاز الشمال، اليوم السبت، بدون اهداف، ضمن منافسات دوري كوردستان الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب خاك في مدينة كركوك، ضمن منافسات الاسبوع الثاني من المرحلة الثانية للدوري الكوردستاني الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع نادي اربيل رصيده الى ٢٠ نقطة محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري.

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