فيديو: الأهالي يتشاركون في حساب تبرعاتهم لانقاذ سيدة عراقية عالقة في الهند

2019/02/09 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداولت مواقع التواصل الاجتماعي, السبت, مبادرة أهالي قلعة سكر في محافظة ذي قار بجمع تبرعات وصلت الى 28 مليون دينار, لانقاذ عائلة عراقية أحتجزوا في احدى مستشفيات الهند.واظهر مقطع فيديو اطلع عليه “ناس” اليوم (9 شباط 2019), اشخاصا يفرزون النقود المتبرع بها, تداولته مواقع التواصل الاجتماعي, وعلقوا عليه انه “عملية جمع […]

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