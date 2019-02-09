2019/02/09 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ما تزال الإمارات تقدم الدعم لـ"مستشفى الشيخ زايد" حتى الآن؟ .. نور مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6xBcQiiT_hM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ما تزال الإمارات تقدم الدعم لـ"مستشفى الشيخ زايد" حتى الآن؟ .. نور مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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