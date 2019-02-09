2019/02/09 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s-xgZ32HZdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضاء المدائن على شفا كارثة إنسانية .. والسبب ؟ - تقرير حسين الياسر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قضاء المدائن على شفا كارثة إنسانية .. والسبب ؟ - تقرير حسين الياسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).