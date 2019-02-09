وزير التخطيط يزور كربلاء المقدسة ويبحث واقع الخدمات فيها

2019/02/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم السبت، الواقع الخدمي في محافظة كربلاء المقدسة، لا سيما الخدمات الوقفية التي تشرف المرجعية الدينية على متابعة انجازها وتقديم الخدمات فيها.

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