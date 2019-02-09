انطلاق فعاليات ملتقى العود العراقي الثاني في البصرة

2019/02/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عصر ،اليوم السبت، فعاليات ملتقى العود العراقي الثاني الذي يقيمه المركز الثقافي في جامعة البصرة.

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