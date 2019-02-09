حواس عكيد: حل الأزمة السورية لن يتحقق بإجراء تفاهمات مع النظام

2019/02/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد عضو هيئة التفاوض السورية وممثل المجلس الوطني الكوردي في الهيئة، حواس عكيد، أن معالجة القضية الوطنية السورية بشكل عام تتحقق عبر إشراف دولي وليس بتفاهمات مع النظام، مضيفاً أن "القوى المحلية أصبحت أدوات بيد الدول الأخرى، لكن المجلس الوطني الكوردي لم يسمح لنفسه أن يكون بيدقاً بيد أحد".وقال عكيد في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية: "لا يمكن أن يكون حل فعلي في عفرين إلا بإخراج الفصائل المسلحة، ونحن نطالب الأمم المتحدة وتركيا التي تتحمل مسؤولية ما يجري الآن بفتح الطرقات أمام المنظمات الدولية والحقوقية وتوفير ممرات آمنة لعودة أهالي عفرين وفتح تحقيق عادل من قبل الجهات الدولية لتعويض المتضررين"، مبيناً أن "هيئة التفاوض تعمل على ثلاث نقاط أساسية هي: منع حدوث أي صراع عسكري، ومنع إفساح المجال لعودة النظام والميليشيات المرتبطة به، وإمكانية الدفع باتجاه أن يكون هناك تفاهمات إقليمية ودولية ومحلية عن طريق الحوار لتشكيل إدارة حقيقية من أبناء المنطقة وبإشراف دولي واضح".وفيما يلي نص المقابلة:رووداو: وصفت الزيارة التي أجراها وفد هيئة التفاوض السورية إلى أربيل ولقاءها بالرئيس مسعود البارزاني بالإيجابية، ماهو فحوى هذا اللقاء بشكل مفصل أكثر؟حواس عكيد: لم تنقطع لقاءات المعارضة السورية مع فخامة الرئيس البارزاني لأسباب لا بد منها لأن من يفكر بأنه بتوفير عامل استقرار في المنطقة فلا بد الأخذ من تجربة إقليم كوردستان ومن تجربة الرئيس البارزاني والاستفادة منها في الكثير من القضايا ولا سيما أنه خاض ثورة على مدى عقود من الزمن وخاض شوط من المفاوضات مع نظام ديكتاتوري، وهناك تشابه كبير بين نظام البعث في سوريا، والنظام الذي كان في العراق، لذلك الاستفادة من تجربة الرئيس البارزاني هي أحد أسباب الزيارة بالإضافة إلى الحدود المشتركة الموجودة بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان تحديداً والطريقة التي تعامل فيها البارزاني والحكومة بفتح أبوايهم أمام اللاجئين السوريين ومن توجهوا من السوريين وتحديداً الكورد إلى إقليم كوردستان، كما أننا من المتابعين لوضع اللاجئين سواء كان في البلدان الأخرى كتركيا والأردن ولبنان وهنا في كوردستان، لكن في الحقيقة وضع اللاجئين في إقليم كوردستان وطريقة التعامل والتفاعل من قبل حكومة الإقليم هي طريقة متقدمة في هذا المجال، بالإضافة أن هيئة التفاوض لديها مهمة وظيفية بحت وكيفية التفاوض مع هذا النظام وفق القرارات الدولية وتحديداً قرار 2118 و القرار 2254 وكان لهيئة التفاوض رؤية واضحة بأن يكون هناك جولة في بعض البلدان ومنها إقليم كوردستان ولقاء الرئيس البارزاني لمناقشة آخر التطورات السياسية والعملية التفاوضية وما يجري على الأرض بالإضافة إلى التطورات الميدانية.رووداو: ما مدى صحة معلومة الوصول إلى اتفاق على دخول قوات بيشمركة روج إلى جانب قوات عربية إلى المنطقة، وكيف تم طرحها وآلياتها؟عكيد: هناك العديد من السيناريوهات التي يتم طرحها لأنه دائماً في السياسة هناك خطوط أساسية لا بد من الوصول إلى تفاهمات عليها ومن ثم الانتقال إلى الجزئيات والتفاصيل، وهذا الطرح كان يشكل جزء من تفصيلة في موضوع وجود المنطقة الآمنة وحتى الآن الطريقة التي يتم فيها طرح هذه المنطقة لا يوجد توافق على شكلها التي يمكن أن تكون موجودة في شرق الفرات، لكن ما نطرحه هو كيف نتعامل نحن كهيئة التفاوض مع وضع المنطقة الآمنة أو شرق الفرات بغض النظر إذا تشكلت المنطقة الآمنة أم لم تتشكل، وندرك أن هناك بعض القوى الدولية العظمى لها دور أساسي ولا شك أن إقليم كوردستان أصبح له دور محوري في معالجة القضايا الإشكالية في المنطقة وكان مساهماً دائماً في البحث عن حلول وإيجاد السلام في المنطقة.رووداو: هل برأيكم سيناريو المنطقة الآمنة سيطبق فعلياً وهل تركيا قادرة على إقناع أمريكا بإبعاد القوات الكوردية من هناك؟عكيد: الطرح الحالي بعد تغريدة ترمب تم تفريغه من مضمونه لأن الأمريكان يطرحون وجود المنطقة العازلة، والأتراك يطرحون المنطقة الآمنة بوجودهم وهناك قوات أخرى تطرح المنطقة الآمنة بإشراف تحالف دولي وبوجود قرار من مجلس الأمن، ونحن ندعم القرار الذي مفاده أنه لا بد أن تكون المنطقة الآمنة بإشراف دولي وبوجود قرار من مجلس الأمن على أن تكون إدارة هذه المنطقة من أبنائها بمختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، ونحن في المجلس الوطني الكوردي ندعم هذا الطرح، إنما في هيئة التفاوض ومن صلب مهامنا التفاوضي لدينا ثلاث نقاط أساسية نعمل عليها النقطة الأولى منع حدوث أي صراع عسكري في هذه المنطقة لأن المستفيد الأول من ذلك هو النظام السوري والمنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة، وثانياً منع إفساح المجال لعودة النظام والميليشيات المرتبطة به إلى هذه المنطقة ومعهم هذه المنظمات الإرهابية، وثالثاً إمكانية الدفع باتجاه ما يكون هناك تفاهمات إقليمية دولية محلية عن طريق الحوار لتشكيل إدارة حقيقية من أبناء هذه المنطقة بكل تكويناته وبإشراف دولي واضح.رووداو: هل برأيكم أمريكا جادة بحماية الكورد أم أنها لم تعد محل للثقة؟عكيد: الأمريكان كانوا واضحين منذ البداية بخطابهم، وأنا منذ 2013 لدي سلسلة لقاءات متتالية مع المسؤولين الأمريكيين الذين تبدلو والذين آتوا مجدداً، أي أنهم كانوا واضحين لديهم استراتيجية لوجودهم في سوريا، فالهدف الأول هو محاربة التنظيمات الإرهابية بالتالي هم بحاجة إلى قوة محلية للتعامل معها للقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية، لكن في الحقيقة هم تعاملوا مع بعض الفصائل وأفشلوا تعاملاتهم معهم لأن هذه الفصائل لم تحقق لهم ما كانوا برغبونه، أي أن اعتمادهم على قوات حماية الشعب ومؤخراً سميت قوات سوريا الديمقراطية هذه القوى هي بالحقيقة التي استطاعت أن تواجه ببسالة في المعارك التي خاضتها مع المنظمات الإرهابية، لكن مؤخراً خطاب الأمريكان أصبح حماية الكورد ولم يقولوا حماية حلفائنا كما في السابق أي أن هناك مصالح متبادلة علينا أن ندرك ماهي النقاط المشتركة التي يمكن أن تجمع بين الواقع الكوردي والقضية الكوردية في سوريا وكيفية الوصول إلى حل سياسي على مستوى سوريا وبين المصالح الأمريكية في سوريا وفي المنطقة.رووداو: المجلس الوطني الكوردي يتعرض للانتقاد لتواجده في هيئات المعارضة ولا سيما في الائتلاف هل ذلك لأن المعارضة لم تعد تفرض نفسها كبديل لضمان حقوق الشعب؟عكيد: هذا كلام حق يراد به باطل فالمجلس الوطني الكوردي رأي منذ 2011 إلى تاريخ اليوم جزءً من المعارضة الوطنية السورية وجزء من مطالب الشعب السوري، لأن القضية الكوردية في سوريا عانت عقود من الزمن على يد النظام المستبد وأساساً بدأ الكورد بثوراتهم الناعمة في سوريا بأشكال مختلفة انتهاءً بانتفاضة قامشلو عام 2004، بالتالي الكورد كانوا متعطشين لإعلاء صوت الحق وصوت الديمقراطية وموقعهم الطبيعي كان يجب أن يكون مع أولئك الذين يطالبون بإنهاء هذا النظام المستبد والديكتاتوري، من جهة أخرى الواقع السوري لاحظ الكثير من التغيرات في المشهد لأننا اليوم إذا تكلمنا على الواقع الجغرافي أو الميداني في سوريا فهناك خمس قوى عسكرية تقاتل في سوريا الأمريكان من طرف وروسيا وإيران واسرائيل وتركيا كما أن هناك قوى خفية غير معلنة ولديها قواعد، وأصبحت القوى المحلية أدوات بيد هذه الدول، لكن المجلس الوطني الكوردي لم يسمح لنفسه أن يكون بيدقاً بيد أحد، وإنما انطلق من فكرة بأن معالجة القضية الكوردية في سوريا لايمكن أن تحل إلا من خلال معالجة القضية الوطنية السورية بشكل عام وتحت إشراف دولي وليس بتفاهمات مع النظام، أي أن الخطة الأساسية التي وضعها المجلس منذ بداية الثورة ماضية بطريقة سلسة وهو موجود في المفاوضات وبإشراف دولي في جنيف، كما أن هناك وثائق تم تسليمها للأمم المتحدة ما يتعلق بالقضية الأساسية التي يمثلها المجلس، وهي لوثائق التي يبنى عليها في سوريا المستقبل، وصوت السلاح هو الذي سيخف في الأيام المقبلة وليس صوت العقل والسياسة، أما بالنسبة لوجودنا في تركيا فلدينا ممثلين فيها لكن المجلس غير موجود فيها بل هو موجود في الداخل السوري ولديه قيادات منفية موجودة في الخارج ولديه ممثليات في كل البلدان، كما أن المعارضة بحالها السياسي قوية وليست ضعيفة، وأننا في المجلس رفضنا الحالة العسكرية والحسم العسكري للواقع في سوريا، وكنا دائماً مع الحلول السياسية والحوار. رووداو: اللقاء الذي عقد بين نصر الحريري وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في عفرين ونخبة من المثقفين ما هي النقاط التي توصلوا إليها في هذا الاجتماع في ضوء ما تتعرض له عفرين من عمليات سلب واعتقال؟عكيد: التقارير عن عفرين ضمن هيئة التفاوض لدينا اجتماعات شهرية عنها وتقرير مفصل عن الانتهاكات التي تحصل في عفرين ولا زالت مستمرة هذه الانتهاكات، لكن هيئة التفاوض هي هيئة وظيفية وليست قوى سياسية تتبع لها هذه الفصائل، لكن مهمتها السعي من خلال الأمم المتحدة والبعثات الدولية وتركيا نفسها لتخفيف هذه المعاناة على أهل عفرين وهناك فصائل متعددة ووجودها بأسماء مختلفة والقتال الذي يحصل بينهم أحياناً يسبب إرباك في عفرين، لا يمكن أن يكون حل هناك فعلي إلا بإخراج هذه الفصائل من المدن والبلدات والقرى وإرجاعهم إن كانوا فعلاً قوة عسكرية عليهم أن يكونوا موجودين في ثكنات عسكرية، ونطالب الأمم المتحدة وتركيا تحديداً التي تتحمل مسؤولية ما يجري الآن في عفرين فتح الطرقات أمام المنظمات الدولية والحقوقية وممرات آمنة لعودة أهالي عفرين إلى منازلهم وفتح تحقيق عادل من قبل الجهات الدولية لتعويض المتضررين من أهالي عفرين على يد هذه الفصائل، لكن هناك خطوات بطيئة نعمل عليها، ونحن لن نتراجع وسنستمر بمطالبنا إلى أن تعود عفرين لإدارة أهلها وأبنائها.رووداو: هل بقي هناك اليوم مصطلح سياسي اسمه"الثورة السورية" أم أنها تلاشت بضعف المعارضة كما يرى البعض؟عكيد: الثورات لا تموت وتبقى حية في إرادة وأدمغة الناس المقتنعين بأهداف واستراتيجية الثورات، وكثير من الثورات في البلدان انتكست في بداية المراحل وعادت مجدداً لتنبت من جديد، طالما أن الفكرة والإرادة موجودة مهما حصل لن تتوقف الثورة إلا إن حققت أهدافها الأساسية التي انطلقت من أجلها في يومها الأول بشعارات سلمية من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي جذري حقيقي وإيجاد دستور عصري يلبي طموحات جميع مكونات الشعب السوري.

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