2019/02/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/عتقال إيراني حاول تهريب حشيشة الى العراق

09/02/2019 21:46:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت مديرية المنافذ الحدودية، اليوم السبت، اعتقال إيراني حاول تهريب حشيشة الى العراق.

وذكرت المديرية، في بيان، تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) أن "مفارز شرطة كمرك منفذ الشيب التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت اثناء القيام بواجباتها في صالة الوافدين من القاء القبض على مسافر ايراني الجنسية وبحوزته ماده مخدرة نوع (حشيشة)تزن (5) حبة".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقية أمام انظار قاضي التحقيق".

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