الصين تسجل رقما قياسيا للمسافرين عبر أطول جسر عابر للبحر في العالم

2019/02/09 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة واصل خمس سكان العالم احتفالاتهم بالسنة الصينية الجديدة او ما يعرف بعيد الربيع..انشطة احتفالية عديدة يمارسها الصينيون في هذا المهرجان الذي يمتد لأكثر من اسبوعين..وفضلا عن العروض الفنية والألعاب النارية توجه الآلاف لدور السينما في تقليد اعتبر جديدا بالمهرجان.وقال منغ ديمينغ المدير العام لسينما سينغ منغ العالمية :”أعتقد أن مشاهدة الأفلام أصبحت […]

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