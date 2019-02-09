2019/02/09 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pgfdaU3sr7Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).