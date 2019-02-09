المنافذ الحدودية تعلن اعتقال إيراني حاول تهريب حشيشة الى العراق

2019/02/09 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية المنافذ الحدودية، اليوم السبت، اعتقال إيراني حاول تهريب حشيشة الى العراق.

وذكرت

المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز شرطة كمرك

منفذ الشيب التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت اثناء القيام بواجباتها

في صالة الوافدين من القاء القبض على مسافر ايراني الجنسية وبحوزته ماده مخدرة نوع

(حشيشة)تزن (5) حبة”.

وأضاف

البيان، أنه “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض

الاوراق التحقيقية أمام انظار قاضي التحقيق”.

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