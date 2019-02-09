عبد المهدي ووزيرة الجيوش الفرنسية يبحثان تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق

2019/02/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم السبت، تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "عبد المهدي استقبل بمكتبه الرسمي صباح اليوم ، وزيرة الجيوش الفرنسية السيدة فلورنس بارلي، وجرى بحث تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق ومحاربة بقايا داعش ، والاوضاع في المنطقة". واعرب عبد المهدي، وفقا للبيان عن "اعتزازه بالعلاقات العراقية الفرنسية وشكره لمساندتها العراق في محاربة داعش وللتعاون الأمني والاستخباري والانساني وشؤون النازحين"، مؤكدا ان "الاوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في ارجاء البلاد وان القوات الامنية تمسك بالمبادرة وان التعاون الاقليمي والدولي عامل مهم في القضاء على داعش الذي يشكل خطرا على الجميع".



داعيا الى "تركيز الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة على المجالات الاقتصادية وإعمار العراق واستقراره، ومرحبا بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين لتحقيق ذلك".من جهتها ذكرت وزيرة الجيوش الفرنسية ان "فرنسا تنظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق وعلاقاته المتوازنة وأثر ذلك في حل مشاكل المنطقة"، مؤكدة دعم بلادها "لاستقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة الارهاب وبقايا عصابة داعش، الى جانب اهتمام القيادة الفرنسية بمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في توجهاتها لإعمار العراق وتطوير الخدمات والتعاون في المجالات التي تخدم تعزيز الأمن والتنمية والازدهار الاقتصادي".

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