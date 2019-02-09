القانون: المفاوضات جارية بشان استكمال الحكومة.. والبرلمان يلتئم نهاية الشهر

2019/02/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان ،السبت، انه على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اتخاذ موقف بشان الكابينة الوزارية الشاغرة ، فيما اكد ان جلسات مجلس النواب ستعقد نهاية الشهر الحالي.

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