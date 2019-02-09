الحلبوسي لمسجدي: حريصون على الانفتاح مع دول الجوار والإقليم والعالم

2019/02/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، حرص العراق على الانفتاح مع جواره ودول الإقليم والعالم، وأن تكون علاقاته وفق مبدأ المصالح المتبادلة.

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