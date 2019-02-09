الحكمة: عبدالمهدي هو من رشح عبطان لأمانة بغداد..الاخير لا يرغب بها

2019/02/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، السبت، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي هو من رشح وزير الرياضة السابق عبدالحسين عبطان الى منصب امين بغداد.

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