2019/02/09 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكتسح البرتغالي ونجم نادي يوفانتس كريستيانو رونالدو, منافسه الاشرس الارجنتيني ليونيل ميسي, لكن ليس في المستطيل الاخضر هذه المرة, وانما في عدد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.ووصل عدد متابعي رونالدو الى 154 مليون متابع, في حين وصل عدد متابعي حساب ميسي في الانستغرام الى 108 مليون متابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريستيانو رونالدو “يكتسح” ميسي.. لكن ليس في المستطيل الأخضر!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريستيانو رونالدو “يكتسح” ميسي.. لكن ليس في المستطيل الأخضر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).