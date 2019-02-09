صور: إدراج ملعب الرفاعي في ذي قار على لائحة التراث العالمي؟!

2019/02/09 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهرت صور مُلتقطة حديثاً لملعب الرفاعي في محافظة ذي قار، السبت، تهالك المنشأة الرياضية الأبرز في القضاء، فيما تعوم الأبنية على بحيرات من مياه الأمطار والبرك والأوحال.وعلّق الصحفي قيس حسن على الصور في صفحته -متهكماً- بدعوة وزارة الشباب والرياضة إلى إدراج الملعب على لائحة التراث العالمي!

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