أجرام بغداد: اعتقال أكثر من 10 متهمين بقضايا مختلفة في العاصمة

2019/02/09 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، اليوم السبت، من القاء القبض على أكثر من 10متهمين بجرائم جنائية مختلفة وفق مذكرات قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لأعلام، انه "تم القاء القبض على ٥ متهمين من قبل مكتب مكافحة اجرام القدس مطلوبين بقضية قتل في منطقة الطالبية، كما تم القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره ٩٨٠٠دولار امريكي ومصوغات ذهبية من داخل دار في منطقة الحرية".

وأضاف، ان "تم القبض على متهم لمحاولته دخول دار لغرض السرقة في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، بالإضافة الى اعتقال متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4/إرهاب ضمن مناطق أبو غريب، التاجي”.

وتابع البيان، انه “تم القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة حقيبة نسائية في منطقة الكاظمية”.

واستكمل، انه “تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.



انتهى/ ف

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