باحثة عراقية تتصدر قائمة التسجيل بالجينات الأصيلة في البنك العالمي

2019/02/09 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت طالبة الماجستير ساره فوزي سهم والمنتسبة في قسم التحليلات المرضية/المعهد التقني بعقوبه من تسجيل {16} جين تركيبي في البنك العالمي للجينات NCBI تعود لبكتريا المكورات الذهبية المقاومة للمثيسيلين Methicillin Resistant Staphylococcus والمعزولة من مصادر سريريه مختلفة من مستشفى بعقوبة التعليمي.

وتعد هذه الجينات هي House Keeping Gene حيث ان الكشف عن هذه الجينات يعتبر من احدث الطرق الجزيئية التشخيصية لهذه البكتريا والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة الانسان تبعا لمكان الإصابة بها.ويعتبر هذا الانجاز البحثي الاول من نوعه على مستوى العراق بتسجيل هذا العدد الكبير من الجينات الأصيلة في البنك العالمي للجينات.انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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