بالفيديو.. مدينة عراقية تجمع 29 مليون دينار لام وابنها محتجزين في الهند

2019/02/09 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جمعت مدينة قلعة سكر في محافظة ذي قار مبلغا ماليا ضخما لام وابنها يرقدان في احد مستشفيات الهند.

و بادر أهالي قلعة سكر شمال مدينة الناصرية خلال ساعات معدودة يجمعون مبلغ اكثر من 25 مليون دينار لإنقاذ عائلة من مدينتهم حجزت في مستشفيات الهند.ففي بادرة تنم عن روح التعاون والمودة لأهالي قلعة سكر شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وخلال ساعات معدودة يجمعون مبلغ اكثر من 25 مليون دينار لإنقاذ عائلة من مدينتهم حجزت في مستشفيات الهند بسبب نفاذ أموالهم.انتهىبواسطة: معتز الحبيب

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