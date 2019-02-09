اين وصلت المباحثات الكردية بشأن حكومة كردستان؟

2019/02/09 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، ان المباحثات بشأن حكومة كردستان بين الاطراف في الاقليم وصلت الى مستويات متقدمة، فيما ابدت بعض الاحزاب استعدادها للمشاركة في الحكومة.وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “المباحثات في الإقليم من اجل التوصل الى حلول سياسية وصلت الى مستويات جيدة”.واضاف […]

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