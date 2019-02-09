انطلاق الجولة 16 لدوري الكرة الممتاز يوم غد الاحد

2019/02/09 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق، غدا الاحد، مباريات الجولة 16 من منافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة 5 مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات.وتبرز مباراة المتصدر الشرطة مع ضيفه النجف على

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