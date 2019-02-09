بالصورة.. أقدم نسخة من القرآن الكريم تعرض في الصين

2019/02/09 | 22:19

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أعلنت سلطات مقاطعة "تشنغهاي" شمال غربي الصين عرض أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم في الصين في معرض للثقافة والسياحة بمحافظة "شيونهوا" ذاتية الحكم لقومية

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