الحلبوسي مهنئا بالعيد الوطني الإيراني: حريصون على الانفتاح مع دول الجوار

2019/02/09 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أن" رئيس مجلس النواب زار السفارة الإيرانية في بغداد والتقى بالسفير الإيراني "أيرج مسجدي"، مؤكدا، على ان" العراق حريص على الانفتاح مع جواره ودول الإقليم والعالم، وأن تكون علاقاته وفق مبدأ المصالح المتبادلة.

وأضاف البيان، ان" جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، والتأكيد على ضرورة المساهمة الإيجابية بمختلف الأصعدة بما يحقق الاستقرار للمنطقة".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان، على حرص العراق على الانفتاح مع جواره ودول الإقليم والعالم، وأن تكون علاقاته وفق مبدأ المصالح المتبادلة".

انتهى..م.ر

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