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الجيش واللجان يواصلون السيطرة على مواقع الجيش السعودي في جيزان

العالم الاسلامي اليمن

الجيش واللجان يواصلون السيطرة على مواقع الجيش السعودي في جيزان

السبت 9 فبراير 2019 - 21:38

مناطق في جيزان السعودية - إرشيف

قال مصدر عسكري يمني من جيزان السعودية إن مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية "يواصلون تطهير مواقع الجيش السعودي ومرتزقته بقرية القيمة".

وأضاف المصدر أن ذلك جاء بعد أن سيطر المقاتلون على مواقع الجيش السعودي في "عملية اقتحام نوعية سقط خلالها قتلى سودانيين وتم اغتنام عتاد عسكري".

انتهى.ص.هـ.ح.

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