نادي كربلاء ثالثا في بطولة كاس العراق للتايكواندو

2019/02/09 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز فريق نادي كربلاء المركز الثالث في بطولة كاس العراق بالتايكواندو والتي اقيمت في العاصمة بغداد وبمشاركة 15 ناديا من مختلف محافظات العراق بحسب المشرف على فريق التايكواندووقال حسين الشحماني لوكالة نون الخبرية ان الظلم التحكيمي والذي فريق طال فريق نادي كربلاء كان كبيرا الا ان عزيمة اللاعبين واجتهاد الكادر التدريبي بقيادة الكابتن زمان احمد جياد ساعدت الفريق على تحقيق هذه النتيجة الجيدة رغم الظروف الصعبة والتي يعاني منها نادي كربلاء.واكد بان النتائج الفردية كانت على النحو التالي.في فئة الشبابب شاركنا ب ٢ لاعبين فقط هما مصطفى صبري واحرز المركز الاول احمد محمد عبد الرضا واحرز المركز ثاني

واضاف "اما فئة الناشئين فشاركنا بخمسة لاعبين رضا صباح المركز ثانييونس علي ناصر المركز الثانيمصطفى فراس المركز الثانيأمير عبد الحسين المركز الثانيفهد حيدر خضير المركز الثالث

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