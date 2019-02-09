ايربير يهزم برديتش ويلاقي تسونجا في نهائي بطولة مونبلييه للتنس

2019/02/09 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرط بروسيا دورتموند بشكل غريب في تقدمه بثلاثية في الشوط الثاني رغم سيطرته التامة لأكثر من ساعة ليكتفي بالتعادل 3-3 مع ضيفه هوفنهايم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وسيلقي متصدر البطولة باللوم على نفسه بعدما سيطر جيدون سانتشو، في غياب ماركو رويس قائد دورتموند، على اللعب في الشوط الأول وافتتح التسجيل واخترق دفاع هوفنهايم وقتما شاء.

وصنع لاعب منتخب إنجلترا الهدف الثاني لماريو جوتسه قبل أن يساهم مع زميله في منح رفائيل جيريرو فرصة هز الشباك بالهدف الثالث في الدقيقة 66.

وكاد سانتشو أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 75 لكن تسديدته المنخفضة ارتدت من القائم قبل أن يتراجع أداء صاحب الأرض بعدما قلص إسحاق بلوفضيل الفارق.

وهيأ بافل كادرابيك الطريق أمام نهاية مثيرة عندما قفز فوق مراقبه ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 83. وأكمل هوفنهايم عودته مذهلة بضربة رأس من بلوفضيل قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ويتصدر دورتموند، الذي سيواجه توتنهام هوتسبير في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا هذا الشهر، المسابقة وله 50 نقطة متقدما بثماني نقاط على بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يستضيف شالكه في وقت لاحق من يوم السبت.

وتراجع بروسيا مونشنجلادباخ إلى المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن بايرن عقب هزيمته 3-صفر أمام ضيفه هيرتا برلين.

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