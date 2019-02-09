اتحاد كوردستان الكروي يسمي اربعة حكام للمشاركة ببطولة الأقاليم الدولية

2019/02/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برساعلن اتحاد اقليم كوردستان لكرة القدم، اليوم السبت، تسمية اربعة حكام للمشاركة ببطولة الاقاليم الدولية للعبة.وقال رئيس الاتحاد سفين كانبي لـ"الغد برس" ان "الاتحاد سمى اربعة حكام للمشاركة بقيادة مباريات بطولة اوربا الكروية للاقاليم، التي من المقرر ان تقام خلال شهر حزيران المقبل".

واوضح كانبي ان "الحكام الاربعة هم اوميد مصطفى، واحمد جلال، وديار عبد الجبار، وتوانا عثمان".

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