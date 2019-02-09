صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام العربي

2019/02/09 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر صندوق النقد الدولي بلدانا عربية من الازدياد السريع للدين العام بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية، منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم السبت خلال المنتدى الرابع للمالية العامة المنعقد في دبي: “لسوء الحظ فإن المنطقة لم تتعاف كاملا بعد من الأزمة المالية العالمية وغيرها […]

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