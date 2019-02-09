مفرزة عراقية تعتقل إيرانياً حاول إدخال “حشيشة” عبر ميسان

2019/02/09 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –ناس اعتقلت الاجهزة الامنية، السبت، مسافرا ايرانيا حاول ادخال “حشيشة” الى العراق عبر منفذ الشيب في محافظة ميسان.وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (9 شباط 2019)، ان “مفارز شرطة كمرك منفذ الشيب التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت اثناء القيام بواجباتها في صالة الوافدين من القاء القبض […]

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