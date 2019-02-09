ميدفيديف القوي يخطف الأضواء ويبلغ نهائي صوفيا المفتوحة

2019/02/09 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف دانييل ميدفيديف صاحب الضربات القوية الأضواء في بطولة صوفيا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعد ان شق طريقه نحو تحقيق انتصار مثير 6-2 و6-4 على جايل مونفيس المصنف السادس على العالم سابقا ليضرب موعدا في النهائي مع المجري مارتون فوتشوفيتش.

وادخل اللاعب الروسي السعادة على الجماهير في ملعب ارميتس عن طريق وابل من الضربات الناجحة القوية ليكسر ارسال منافسه مرتين في اول خمسة اشواط ولم يخفف من ضغطه لينتزع المجموعة الاولى.

وقاتل الفرنسي مونفيس بشكل أكبر في المجموعة الثانية واستطاع كسر ارسال منافسه دون خسارة اي نقطة في الشوط الثامن.

لكن ميدفيديف (22 عاما) استطاع الدفع بمنافسه العملاق البالغ طوله 1.96 متر عبر جنبات الملعب وحافظ على وتيرة ادائه ليضمن الفوز في اول نقطة تسنح له لحسم اللقاء.

وقال ميدفيديف “بدا الامر صعبا في النهاية لان جايل لم يتوقف عن القتال.



انا سعيد لان الامور لم تتعقد واستطعت بلوغ النهائي”.

وتجاوز فوتشوفيتش المصنف 47 عالميا منافسه الايطالي ماتيو بيرتيني قاهر الكبار والذي فاز 5-7 و7-5 و6-3 ليبلغ ثاني نهائي له في بطولات اللاعبين المحترفين.

وتغلب اللاعب الايطالي على كارين ختشانوف المصنف الاول وفرناندو فرداسكو في اسبوع رائع في العاصمة البلغارية لكن طاقته نفدت في المجموعة الثالثة اليوم.

وتعافى اللاعب المجري البالغ من العمر 27 عاما، والذي نال اول القابه ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في جنيف العام الماضي، بشكل جيد بعد خسارته للمجموعة الاولى القوية ليضمن مكانا في النهائي.

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