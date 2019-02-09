ساؤول عن تحكيم الديربي: اللقطات أمامكم.. سنترك لكم الحكم

2019/02/09 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى ساؤول نجم وسط أتلتيكو مدريد إحباطه عقب خسارة الديربي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الأسبوع 23 لليجا.

وقال ساؤول عقب المباراة:"التجربة ستكون إيجابية رغم الهزيمة، فالمباريات ضد رايو ويوفنتوس ستكون معقدة للطرفين، يجب أن نستعد لما سيأتي".



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وأضاف:"نحن في لحظة صعبة بعد هزيمتين على التوالي (الأولى ضد ريال بيتيس 1-0)، ولكني أرى فريقي وأعلم أننا في الأوقات الصعبة سنتطور بشكل أكبر".

وأوضح:"حين نكون معاً إلى أقصى درجة ونمنح كل ما لدينا، يجب أن نتحد مع الجماهير وكل شيء سيكون أسهل".

أما عن الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة فقال:"اللقطات موجودة وسنترك لكم الحكم، يجب أن نركز على ما لدينا، اليوم فاز ريال مدريد، ولا أعتقد أن تقنية الفيديو هي المذنبة، فقط عليك النظر إليها"!

يذكر أن الجدل انطلق من ركلة جزاء الملكي التي يشتبه باحتسابها من خارج المنطقة، بالإضافة للمطالبة بركلة جزاء لم تحتسب لألفارو موراتا.





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