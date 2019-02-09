التحالف السعودي يرتكب 574 خرقا جديدا في الحديدة خلال 72 ساعة

2019/02/09 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن التحالف السعودي يواصل خروقاته المكثفة لوقف إطلاق النار في الحديدة حيث استهدف الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع القوات اليمنية بأكثر من 574 خرقا خلال ال 72ساعة الماضية.وقال العميد سريع:” إن خروقات العدوان ومرتزقته خلال 48 ساعة تنوعت بين إطلاق مرتزقة […]

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