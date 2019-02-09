العالم في قطرة

2019/02/09 | 22:48

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المستقلة – القاهرة – بقلم حسام الدين حسام

(انت لست قطرة في الكون بل انت الكون في قطرة) مقولة شهيرة لقطب التصوف مولانا جلال الدين الرومي،يقول فيما معناه انك لست قليل في هذا العالم،فقد يتبادر إلى نفوسنا أحياناً اننا ولا شئ بجانب هذا الكون الفسيح بجباله وسهوله وبحاره ويابسه،فتقول(طب وانا مين عشان وسط كل ده عشان اقدر اعمل؟!!) فتشعر انك قليل فتمكث مكانك بلا حراك ويقتصر طموحك على الأكل والشرب وترف الملبس والعيش فقط لا غير فيكون مجهودك(هذا ان بذلته) منك وإليك انت فقط..!!اسمع..قلنذهب معاً بعقولنا وخيالنا إلى ما مضى من ازمان وإلي قليل من الشخصيات التي كانت تملك عيون مثل عينك وعيني ويداً مثل يديك ويدي وارجل ووو..ولكن كانوا فقط يمتلكونا ما لا نملكه نحن..انها الارادة يا صديقي، الارادة ابداً لم تكن مع من وصلوا..الارادة دوماً ما تبدء مع الذين لم يصلوا،مع من يريدون، مع الذين يملكون تلك العزيمة التي لا نملكها نحن،مع المغامرون والشجعان فقط تسكن الارادةلا تظن وانت في صومعتك صديقياو في حجرتك انك سوف تحقق اي نجاح من اي نوع..اللهم الأ ان تقوم بالنظر للسقف والتفكير في الماضي لتأكل نفسك بنفسك وتصدء وينسج عليك العنكبوت..حتي العنكبوت الذي نسج عليك عنده ارادة النسج واتم ما يريد ويرغب..لماذا لا تقوم وتسنج انت خيوطك وبصمتك وتصنع نفسك بنفسك..لن يأتي هذا الخيال من الجانب المظلم من القمر ليحقق امنياتكفتوكل علي الله بعزيمة وأرادة وشرك هذا الجمع وادخل في الصراع عزيزي وتسلح بأحلامك وطموحتك وعافرلتصبح بالفعلالعالم في قطرة.

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