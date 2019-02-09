بالفيديو .. إصابات خطرة في السبت الـ13 لتظاهرات السترات الصفر بفرنسا

2019/02/09 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب عشرات الفرنسيين بإصابات بعضها بالغة وخطيرة، جراء اشتباكات بين

محتجي السترات الصفر والشرطة في العاصمة باريس.ويواصل حراك السترات الصفر مظاهراته للأسبوع الثالث عشر على التوالي،

ويطالب المشاركون فيه الشرطة بوقف العنف ضدهم.ووسط استعدادات أمنية مكثفة تجمع متظاهرو السترات الصفر بجانب قوس

النصر وسط باريس مطالبين باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير

الداخلية الفرنسي، بسبب العنف المستخدم ضد التظاهرات.

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